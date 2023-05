Thiago Seyboth Wild encaró a periodista que le preguntó por caso de violencia contra su expareja

El tenista brasileño Thiago Seyboth Wild se molestó en la conferencia de prensa posterior a su sorpresivo triunfo sobre Daniil Medvedev en Roland Garros por una pregunta acerca de un caso de violencia de género contra su expareja Thayane Lima, por lo que enfrenta un proceso ante la Justicia.

"Necesito confrontarte, de acuerdo al medio UOL Esporte tú fuiste formalizado por el Ministerio Público de Río en 2022 por violencia doméstica y psicológica contra tu exesposa, desde entonces nada pasó en términos de alguna sentencia, ¿qué esperas que suceda?", señaló un reportero ante la sorpresa del sudamericano.

El verdugo del número dos del mundo replicó con molestia que "creo que no es un tema del cual tengamos que hablar aquí, no creo que sea una pregunta que debas hacerle a alguien; pienso que no eres tú quien decide si este es algo sobre de qué hablar o no... puedes escribir lo que quieras".

"En todo caso, nunca estuve casado con ella", complementó.