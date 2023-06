[VIDEO] El tremendo punto de Alcaraz que se ganó los aplausos de Djokovic

- [EN VIVO] Sigue el partido entre Alcaraz y Djokovic.

Carlos Alcaraz (1° del mundo) ejecutó uno de los mejores puntos de Roland Garros 2023 en el partidazo que lleva a cabo ante Novak Djokovic (3°) en la ronda de semifinales.

Iniciando el segundo set, Alcaraz debió extremar recursos para realizar un passing shot de espalda y lo hizo mandando la pelota a la línea, generando vítores del público y aplausos de "Nole".

Revisa el puntazo:

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u