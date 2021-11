Daniela Seguel clasificó a semifinales de dobles en la Copa LP Chile por IND

Daniela Seguel y la alemana Katharina Gerlach clasificaron a las semifinales de dobles de la Copa LP Chile por IND, torneo del ITF World Tennis Tour que reparte 60 mil dólares en premios más hospitalidad y que se juega en las canchas del Estadio Palestino.

La número uno de Chile y la germana vencieron a Bárbara Gatica y la brasileña Rebeca Pereira, por 5-7, 6-3, 10-6.

Por el paso a la final, deberán enfrentar a las primeras favoritas, la rumana Irina Bara y la georgiana Ekaterine Gorgodze, quienes vencieron por 6-4, 6-3 a la india Riya Bhatia y la colombiana María Fernando Herazo.

Las chilenas Fernanda Labraña e Ivania Martinich perdieron por 6-3, 6-1 ante las indonesias Beatrice Gumulya y Jessy Rompies.

Fernanda Astete y la norteamericana Alexandra Riley cayeron por 6-0 y 6-1 ante la holandesa Arianne Hartono y la australiana Olivia Tjandramulia.

En la competencia de singles, la primera favorita y No. 80 del mundo, la brasileña Beatriz Haddad Maia derrotó a la chilena Fernanda Astete y clasificó a cuartos de final, en donde la espera la ex No. 1 del mundo junior Diane Parry, de Francia, quien venció por 6-1, 6-0 a la estadounidense Dasha Ivanova.

La otra chilena que permanecía en competencia, Fernanda Labraña, perdió en segunda ronda a manos de Arianne Hartono, de Países Bajos, séptima cabeza de serie, por 6-4, 6-1. Con esto, el país anfitrión se quedó sin representantes en el cuadro de individuales.

