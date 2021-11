Daniela Seguel: Fue salvador clasificar al Abierto de Australia porque este año me quedé sin auspicios

La tenista nacional Daniela Seguel (201a de la WTA), aseguró que haber clasificado a las clasificaciones del Abierto de Australia en la gira por Sudamérca resultó un alivio en lo económico, pues prodructo de la pandemia perdió a sus auspiciadores lo que le ha complicado sostener su carrera.

"Fue bastante salvador clasificar, porque este año me quedé sin auspicios, tanto de Colo Colo como de LP, que eran las marcas que tenía y que me apoyaban. Se ha hecho complicado y por suerte pude clasificar a los Grand Slams, que al final son los que me han dado la base. Cuando vine a Sudamérica sabía que tenía que clasificar sí o sí al Australian Open", dijo a El Deportivo de Diario La Tercera.

"La falta de auspicio ha complicado. La gira por Sudamérica salió bastante cara para lo esperado. Obviamente todo es una presión más, el hecho de tener de la obligación de clasificar al Australia Open para poder estar más tranquila. Si no hubiese pasado eso, estaría bastante complicada en lo económico", agregó.

En esa línea, aseguró que "espera poder encontrar algo que me dé estabilidad y con eso entrenar y jugar los torneos mucho más tranquila. Ojalá alguno se pueda motivar y darme el apoyo".

Finalmente, sobre su temporada, expresó que "fue un año bastante difícil para mí, sobre todo emocionalmente. La segunda parte del año fue un poco baja. No estuve bien de cabeza y no pude competir al máximo durante varios meses. Por suerte, los últimos dos meses los pude terminar bien, compitiendo a gran nivel. Pude llegar a una final nuevamente y quedarme con un título de dobles".