Daniela Seguel sobre Arturo Vidal: Me encanta su mentalidad ganadora y su humildad

La tenista chilena Daniela Seguel habló de su admiración por el volante de FC Barcelona, Arturo Vidal, y contó cómo lo conoció en España, en conversación con el Canal del Fútbol.



La "Pantera" aseguró que "del fútbol me gusta mucho Vidal, aparte de que somos de la misma comuna, me encanta su mentalidad ganadora y lo humilde Vidal. Tuve la posibilidad de conocerlo aquí mismo cuando llegó a Barcelona, ya que conozco a su preparador físico Juan Ramírez porque entrené con él cuando chica en una academia, y él me lo presentó".

"Arturo me invitó a cenar, estuvimos como dos o tres horas hablando. Me ha invitado también al estadio y la verdad para mí fue un agrado conocerlo, porque uno de afuera lo ve como que quizás es agrandado y soberbio, pero al contrario es muy buena persona. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, siempre contara con él", agregó.

A su vez, Seguel relató una anécdota que vivió con Alexis Sánchez en nuestro país, afirmando que "me lo topé en la Clínica Meds porque yo entrenaba ahí y Alexis estaba en kine, pero no quería que nadie se enterara. De hecho, nadie sabía que él estaba ahí".

"Yo le pedí una foto y a los cinco minutos ya la tenía en mis redes sociales. Quedó la grande, porque todos me empezaron a llamar y a preguntar si la foto era de ese momento. Empezaron a llamar a Alexis, gracias a mí supieron que él estaba en Chile", indicó.

Por otro lado, la tenista nacional comentó la buena relación que tiene con la portera de PSG, Christiane Endler, a quien conoció en Roland Garros, asegurando que "no habíamos tenido la posibilidad de vernos antes, pero ahí (en Roland Garros) nos conocimos y la verdad es que es muy simpática ella, me fue a ver dos días".

"Siempre estamos en contacto tirándonos buena onda. Ahora cuando empezó la cuarentena hicimos un video con varias deportistas haciendo un llamado para quedarse en la casa", apuntó.



Mira las palabras de Seguel en el CDF:

Daniela Seguel: "Del fútbol me gusta Arturo Vidal"



La tenista contó su vínculo y el apoyo que recibió de "El Rey" en #AbrazoDeGolCDF pic.twitter.com/vzu6cZAJSv — CDF (#CDFineEnCasa 🏡) (@CDF_cl) July 17, 2020