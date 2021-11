Navratilova recordó duros pasajes en su carrera por confesar ser lesbiana y elogió a Guarachi

La destacada ex tenista checa Martina Navratilova, ex número uno del mundo y ganadora de 18 Grand Slams, recordó duros momentos de su carrera por ser lesbiana y también se dio tiempo para elogiar a Alexa Guarachi.

Navratilova dijo en diálogo con El Mercurio que "decir que era homosexual fue bastante fácil. Claro, no entendí que había gente que no le gustaban los gays, y que mi vida podía ser más complicada. Lo importante es que nadie me dijo que no podía jugar tenis"

"Fue difícil. Yo no entendía muchas veces lo que los fanáticos me gritaban, hasta que después algunas personas me lo comentaban. Se burlaban y me decían sobrenombres por ser lesbiana. Fue deprimente y estresante. Creo que el hecho de ser lesbiana provocó que nunca tuviera el afecto de los fanáticos del tenis", añadió.

Finalmente sobre Guarachi, quien está disputando las Finales de la WTA en dobles, señaló que "juega muy bien. Es muy atlética y tiene buenos movimientos en la red. Debe seguir trabajando para escalar en el ránking", cerró.