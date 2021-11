Nicole Melichar, nueva compañera de Guarachi: La elegí porque tiene buen servicio

La tenista estadounidense Nicole Melichar (12ª en dobles de la WTA) contó detalles de por qué eligió a la chilena Alexa Guarachi (15ª) como su compañera de dobles para la temporada 2022, y aseguró que la exponente nacional es fuerte con su saque y en la red.

"Nos conocemos hace muchos años, ambas somos de Florida y estuvimos en generaciones similares, aunque ella es dos años mayor. Si te digo una edad, creo que nos conocemos desde los 11 años aproximadamente. Compartimos en el circuito juvenil y sabía de su calidad. Yo le escribí a ella tras acordar no seguir con Demi Schuurs", contó Melichar en entrevista con El Mercurio.

"Luego de pensarlo, le hice mi propuesta a Alexa. Una cosa que quiero en una compañera y que no lo he tenido en mis diferentes parejas es alguien con un buen servicio. Cuando terminó con Demi, hice un listado de potenciales parejas y el criterio principal era que tuviese un buen servicio. Demi es una gran jugadora, tiene muchas cosas buenas, pero no un gran saque. Xu Yifan, otra compañera que tuve, tampoco lo teína. Alexa cumple con ese requisito primordial", añadió.

Respecto a lo que se viene, la nacida en Praga y criada en Florida explicó que "creo que ambas nos podemos ayudar mutuamente. Ella puede ayudarme a mí con su gran servicio. Juega por el lado izquierdo y tiene un revés potente. Su derecho también es duro. Ambas tenemos un saque poderoso y somos buenas en la red, nos gusta jugar ahí".

Por último, sobre los objetivos para la temporada, Melichar contó que "no hemos hablado de eso, pero sé que estará de acuerdo con los tres que planteo. Estar en el top ten es uno de los más grandes. Pero quiero ir más allá, estar ente las cinco mejores. Otra meta ganar es por fin ganar un Gran Slam, y estar nuevamente en las Finales de la WTA".