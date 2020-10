Andrei Rublev ganó el ATP de San Petersburgo tras batir a Borna Coric

El ruso Andréi Rublev, décimo en el ranking mundial, ganó este domingo el Abierto de tenis de San Petersburgo, su cuarto título del año, al imponerse al croata Borna Coric (27°) en dos sets, por 7-6 (5) y 6-4.

Rublev, que se estrenó como "top ten" en el torneo de la antigua capital imperial rusa, no dio oportunidades a su rival, quien también fue finalista en la edición del año pasado.

El ruso, que el próximo martes cumple 23 años, aguantó bien el potente primer saque de Coric y fue mejor en el intercambio de golpes desde el fondo.

En la primera manga ambos jugadores hicieron valer su servicio, por lo que se decidió en el desempate, en el que Rublev fue más efectivo.

El segundo set discurrió según el mismo guión hasta el quinto juego, cuanto Rublev consiguió romper el servicio al croata, tras lo cual al tenista ruso, apoyado por su público, le bastó con mantener su saque para hacerse con la victoria.

El ATP de San Petersburgo, que se disputa desde 1995, este año ascendió a la categoría ATP 500 y repartió más de 1,2 millones de dólares en premios.

Se disputó con público, aunque, por las restricciones impuestas para contener al epidemia de coronavirus, no superó el 50 por ciento de aforo del complejo Sibur-Arena, con capacidad para unos 7.000 espectadores.

