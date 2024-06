Andy Murray celebró con un triunfo sus 1000 partidos como profesional

Desde su lesión en Miami, Andy Murray no ha tenido una buena temporada y este martes logró revertirla en el torneo de Queen's 2024. El 129° del mundo debutó con una victoria ante Alexei Popyrin (48°) por 6-3, 3-6 y 6-3.

Tras recuperarse de un duro set, Murray terminó quedándose con el partido, duelo que además significó cumplir su match número mil en toda su carrera, convirtiéndose desde ya en una leyenda.

El escocés de 37 años se unió a un selecto club de jugadores que consiguieron llegar a las cuatro cifras: Richard Gasquet (1004), Fernando Vedasco (1006), Rafael Nadal (1300) y Novak Djokovic (1324).

En todos estos partidos, Murray consiguió 738 triunfos y 46 títulos, tres de Grand Slam y 14 de Masters 1000. Además fue número 1 del mundo por 41 semanas y obtuvo dos medallas de oro olímpicas en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

