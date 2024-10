Arthur Fils sumó un título en Tokio que no beneficia a los chilenos

En esta peculiar modalidad, que se está instalando en los torneos asiáticos, que terminan a mitad de semana y no un domingo como es habitual, se desarrolló la final del Atp 500 de Tokio, en la que Arthur Fils (24º del ranking) se coronó campeón, lo que tendrá incidencia para los chilenos.

El torneo disputado en la capital japonesa tuvo un choque entre dos tenistas franceses, ya que el adversario de Fils fue Ugo Humbert (19º), enfrentamiento que tenía como antecedente tres pleitos, en los que siempre resultó victorioso este último.

I N C R E D I B L E 🤯



Fils saves a championship point to take down Humbert 5-7 7-6(6) 6-3 to capture the title in Tokyo!@japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/DsBB6NKlkL