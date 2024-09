El sube y baja de los chilenos en el Ranking de la ATP

La Laver Cup, torneo que reúne a los mejores jugadores de Europa contra los más destacados tenistas del resto del planeta, copó las principales miradas de este deporte durante los últimos días, más los campeonatos de China en Chengdu y Hangzhou, que todavía están en desarrollo, generaron pocas variantes en el ranking de la ATP, donde sí hubo implicancias para los chilenos.

Los jugadores nacionales tuvieron como principal atractivo la participación de Alejandro Tabilo en la Laver Cup, donde tuvo como triunfo destacado la victoria del sábado 21 de septiembre en el dobles, además de Nicolás Jarry en Chengdu, donde cayó en cuartos de final ante el ruso Alibek Kachmazov.

