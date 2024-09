Alejandro Tabilo celebró en el dobles y sumó su primer triunfo en la Laver Cup

El equipo del resto del mundo se está imponiendo, al cabo de dos jornadas, de forma categórica al representativo de Europa en el marco de la Laver Cup del tenis, donde hoy Alejandro Tabilo fue parte relevante de este triunfo parcial.

Si bien Carlos Alcaraz había conquistado la victoria sobre el estadounidense Ben Shelton, sus compatriotas Taylor Fritz y Frances Tiafoe derrotaron al alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev, con lo que tomaron ventaja.

An all-star coin toss on Night 2. @BSchweinsteiger | @anaivanovic | #LaverCup pic.twitter.com/itRoJWS7QJ

Haciendo pareja con Ben Shelton, Tabilo desplegó un juego casi sin errores y de forma aplastante se impusieron a Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud por un contundente 6-1 y 6-2 que le da una ventaja global al resto del mundo de 8-4.

Con este triunfo, el equipo que comanda John McEnroe está muy cerca de asegurar el trofeo, salvo que Europa tenga una actuación excepcional este domingo 22 de septiembre.

Ben Shelton and Alejandro Tabilo power Team World to an 8-4 lead. pic.twitter.com/P5TPY8TYDu