ATP reveló sistema clasificatorio a la Copa ATP: Chile es top 20

Este lunes fue lanzado el sistema de clasificación para la Copa ATP, a desarrollarse en Australia entre el 3 y 12 de enero del 2020. Será el torneo de naciones oficial del circuito profesional, y Chile, en el ránking actual, está clasificado de forma directa.

Según detalló un comunicado de la ATP, el lugar que ocupe cada país en la lista estará determinado por la cantidad de puntos de su mejor exponente en el ránking mundial individual. Por ello, Serbia y España ocupan los primeros lugares en la clasificación inaugural, ya que Novak Djokovic y Rafael Nadal son las figuras que dominan, con 12.355 y 7.945 puntos, respectivamente.

En total serán 24 los equipos nacionales que competirán por el título. El primer corte para la entrada al torneo se realizará el 13 de septiembre e incluirá a los 18 primeros países en la lista. Dos meses después, el 13 de noviembre, se definirán los seis cupos restantes.

Chile ocupa actualmente el lugar 18 gracias al brillante rendimiento de Cristian Garin durante el primer semestre de este año. El criollo es 37 del mundo con un total de 1.201 puntos. En el puesto 19 de la lista de la Copa ATP sigue Hungría, con 1.170 unidades sumadas por su número uno Marton Fucsovics (38° individual).

Según señaló la ATP, para que la clasificación de un país sea válida, debe tener al menos dos jugadores en su ránking de singles y uno en dobles. Así, el 13 de septiembre, en el primer corte clasificatorio, tambén se resolverán los jugadores por país que actuarán en el campeonato: serán los dos mejores dentro del listado individual. El resto se conocerá en la fecha de noviembre. Por lo anterior, Garin estaría acompañado de Nicolás Jarry (75°) o Marcelo Tomás Barrios (229°) en los singles, mientras que en los dobles pueden entrar Julio Peralta (40°) o Hans Podlipnik (110°).

Respecto al formato del torneo, los 24 equipos serán divididos en seis grupos de cuatro. Cada ciudad sede, Perth, Brisbane y Sydney acogerán a dos grupos hasta la fase final. A la ronda de eliminación directa, a desarrollarse en Sydney, entrarán los seis ganadores de los grupos y los dos mejores escoltas.

Como punto a destacar, si Australia como país organizador no logra meterse dentro de los 18 primeros, recibirá una wild card, dejando solo cinco cupos para la fecha clasificatoria de noviembre.

Clasificaciones provisionales al 20 de mayo:



1- Serbia (12.355 puntos)

2- España (7.945)

3- Gran Bretaña (ránking protegido)

4- Suiza (5.950)

5- Austria (4.845)

6- Alemania (4.155)

7- Japón (3.860)

8- Sudáfrica (3.745)

9- Argentina (3.235)

10- Estados Unidos (2.940)

...

18- Chile (1.201)

