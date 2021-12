Benoit Paire tras contagiarse de coronavirus otra vez: No puedo lidiar más con esto

El tenista francés Benoît Paire (46° de la ATP), reconocido más por sus polémicas frases que por su incuestionable talento, volvió a dar positivo por coronavirus en un hecho que lo tiene totalmente desesperado.

Hace poco más de un año, cuando se intentaba reanudar la actividad tras el inicio de la pandemia, el tenista galo de 32 años fue noticia por confesar que jugó con coronavirus en Hamburgo.

Con ese antecedente, Paire publicó en las últimas horas un dramático mensaje en sus redes sociales para confirmar que se contagió nuevamente.

"Hola, me llamo Benoit Paire y por 250° vez doy positivo por COVID", escribió el frustrado tenista francés en su Twitter.

Paire añadió que no sufre tanto por los síntomas sino por tener que volver a estar encerrado para cumplir con el aislamiento protocolar: "Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", expresó.

Al cierre de su comunicado, Paire dejó dos contundentes mensajes. "Sólo una cosa, estoy 100 por ciento a favor de la vacuna, pero vivamos como antes Covid, si no, no le veo sentido y es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores en mi caso?", expresó.