Cristian Garin entró en la lista del ATP 500 de Río de Janeiro

El chileno Cristian Garin, 91° en el ranking mundial, entró en la lista del cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, que se disputará del 17 al 25 de febrero.

Garin estaba en espera y se vio beneficiado tras la baja del alemán Daniel Altmaier (53°).

La presencia de Garin, sin embargo, es duda, tras su baja en el ATP de Buenos Aires.

El último partido de Garin fue en el ATP de Córdoba, en donde presentó problemas físicos y se tuvo que retirar en el duelo ante el español Bernabé Zapata.

El ATP 500 de Río tendrá como gran figura al español Carlos Alcaraz (2°), además de los chilenos Nicolás Jarry (21°) y Alejandro Tabilo (54°), el británico Cameron Norrie (20°), el argentino Francisco Cerúndolo (22°), el croata Marin Cilic (ranking protegido) y el suizo Stan Wawrinka (60°), entre otros.

Rio de Janeiro update:

OUT: Altmaier

IN: Garin

Next: Galan