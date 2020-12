Dominic Thiem: "Los Grand Slams son mi máxima prioridad"

El austríaco Dominic Thiem, pupilo de Nicolás Massú y tercero en el ranking mundial de la ATP, habló sobre sus objetivos para la temporada 2021 y afirmó que los Grand Slams son su "máxima prioridad"

"Los objetivos los marcaré dependiendo de lo que juegue durante el año. Para ser honesto, ganar los Grand Slams son mi máxima prioridad. Si no consigo ganar alguno o no esté cerca de poder conseguirlo no estaré del todo satisfecho", declaró Thiem en un programa televisivo de su país.

Thiem, además, explicó que terminar el año como número uno "no es lo primordial, pero si termino cuarto y ganando algún Grand Slam, sería muy feliz".

Respecto a su postura sobre ser número uno del mundo, el ganador del US Open comentó que "es un sueño para cualquier tenista, el deseo está ahí, pero creo que los jugadores lo que más queremos es triunfar en los grandes torneos".

"Para mí, no dolería tanto si no alcanzo la cima del tenis mundial. Por el contrario, si lo pasaría mal si acabo mi carrera tenística sin haber ganado un major".

Finalmente, apuntó que en 2021 los favoritos son Novak Djokovic (1°), Rafael Nadal (2°) y Roger Federer (5°), pero sostuvo que tal vez "vuelvan a haber más caras ganadoras".

"Quizás mi título fue tan importante porque los tenistas se dieron cuenta que todo es posible en este deporte", cerró.