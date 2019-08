Dominic Thiem se bajó del Masters 1.000 de Cincinnati

El tenista austríaco Dominic Thiem (4° de la ATP) se bajó del Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputa sobre pista dura en Ohio, Estados Unidos, debido a un resfrío, por lo que se restó del cuadro individual y del dobles.

En el torneo de singles el pupilo de Nicolás Massú será reemplazado por el argentino Federico Delbonis (66°), que entrará como lucky loser y jugará en segunda ronda contra el francés Richard Gasquet (56°), verdugo de Andy Murray (324°).

En el certamen por parejas, en tanto, el binomio que ingresará en su puesto será el de los franceses Adrian Mannarino junto a Lucas Pouille.

Dominic Thiem has withdrawn from #CincyTennis singles and doubles with illness.



He is replaced in singles by Federico Delbonis and in doubles by the team of Mannarino/Pouille.



Feel better soon, @ThiemDomi! pic.twitter.com/Gz1xRKoXM8