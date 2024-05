El espectacular "Gran Willy" con el que Aslan Karatsev cerró el triunfo en su debut en Roma

El Masters 1.000 de Roma ya se puso en marcha con sus partidos de primera ronda, y este jueves fue el ruso Aslan Karatsev (86° de la ATP) el que cerró con un fenomenal punto su victoria sobre el estadounidense Mackenzie McDonald (76°).

El europeo debió exigirse hasta los tres sets y dos horas y 30 minutos de juego para quedarse la victoria, pero lo hizo de la manera más hábil posible para adueñarse del resultado por 4-6, 6-3 y 6-4.

Cuando jugaba el punto por el partido, a Karatsev no se le ocurrió nada mejor que hacer una "Gran Willy" para sorprender a su rival y meter la pelota en la arcilla italiana, bajándole el telón al encuentro.

- El fenomenal punto con el que Karatsev le ganó a McDonald en la primera ronda de Roma:

A tweener to win the match!? 😨😨😨



Aslan Karatsev you gotta be kidding mepic.twitter.com/D2dHJNNoCc