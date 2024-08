El punto de Alexander Bublik en el Masters 1000 de Montreal que da la vuelta al mundo

El tenista kazajo Alexander Bublik (25° del ranking de la ATP) ha captado la atención internacional con una jugada extraordinaria durante su enfrentamiento contra Ben Shelton (14°) en el Masters 1000 de Canadá, que se juega en Montreal.

En este partido, que finalizó con una victoria para Shelton por 7-6(4) y 6-2, Bublik realizó un golpe memorable en un match point al lanzar su raqueta hacia la pelota en lugar de golpearla con la mano. Este inedito golpe sorprendió a todos.

El curioso episodio ha generado gran revuelo entre los fanáticos del tenis y los medios, destacando la audacia del tenista kazajo durante el encuentro, pese a que su golpe no fue valído.

The best shot that never counted 😮



Another look at @BublikAlexander's moment of magic at #OBN24! pic.twitter.com/4z1p8QyjBA