A Nicolás Jarry no le alcanzó la remontada en Montreal

Luego de su rápida eliminación en los Juegos Olímpicos de París 2024, Nicolás Jarry (24º del ranking) volvió a escena en el circuito de la ATP en el marco del Masters 1000 de Montreal, Canadá ante un viejo conocido, el argentino Tomás Etcheverry (38º).

Los duelos del Príncipe con el trasandino por lo general son bien disputados, y llegaban con una paridad de dos triunfos por lado, aunque el último choque fue en un torneo de similar calidad, el Master de Montecarlo, en el cual Etcheverry se alzó con la victoria.

Tal cual es el historial entre ambos fue el primer set, que tuvo que recurrir al tie break para buscar un ganador. Jarry logró el primer quiebre en ese desempate, se puso 3-2 y con servicio a favor pudo encaminarlo a su favor. Pero sobrevino una doble falta, y desde allí Etcheverry tomó el control, para adjudicárselo por 7-5 y quedarse con la primera manga.

El segundo set parecía que tendría un rápido desenlace para nuestra segunda raqueta, con el rompimiento de entrada que tuvo el argentino. Pero Jarry le devolvió el quiebre inmediatamente. Batalló de forma incesante y nuevamente al tie break. Allí se invirtió el marcador y fue el chileno el que se lo adjudicó, y por el mismo 7-5.

Al finalizar el segundo set hubo un pequeño receso para ambos tenistas, y esto lo aprovechó Etcheverry que mostró su mejor versión, dos quiebres inmediatos le pusieron 4-0. A Jarry se lo notó más errático y sin tanta potencia, lo cual hizo más expedito el camino de su rival, que luego de 2 horas y 45’ se quedó con el triunfo por 7-6 (5); 6-7 (5) y 6-2, en un inicio poco auspicioso de la temporada del cemento norteamericano que tiene por metal final el US Open.

...and breathe 😅@tometcheverry comes through a tug-of-war against Jarry 7-6(5) 6-7(5) 6-2 in two hours and 44 minutes! @OBNmontreal | #OBN24 pic.twitter.com/YKLd3gO5RV