El verdugo de Tabilo se coronó campeón en el ATP 500 de Queen’s

Alejandro Tabilo (24° ATP) participó esta semana del ATP 500 de Queen’s y sólo logró llegar hasta la instancia de octavos de final.

En la ronda de los 16 mejores del torneo se inclinó ante el estadounidense Tommy Paul (13°), quien este domingo se coronó campeón del torneo.

Paul se midió en la final al italiano Lorenzo Musetti (30°) y lo barrió por parciales de 6-1 y 7-6.

Con su triunfo en este ATP 500, Tommy Paul llegó a los 3205 puntos en el ránking mundial y aparecerá este lunes como 12 del mundo.

🏆 Tommy Paul is your 2024 Queen's Champion 🏆



He beat Lorenzo Musetti 6-1, 7-6 (10-8) to take this year's @cinchchampionships title 👏💜