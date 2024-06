Alejandro Tabilo no pudo seguir avanzando en el ATP 500 de Queen’s

Alejandro Tabilo (24° del ranking de la ATP) quedó eliminado este jueves del ATP 500 de Queen's, luego de caer en dos sets por 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Tomy Paul (13°) por los octavos de final del segundo torneo sobre césped más importante que se disputa en Londres.

En el primer set, un quiebre en el cuarto juego le bastó a Paul para ponerse en ventaja sobre Tabilo y luego, en el segundo capítulo, consiguió otra ruptura clave, con lo que solo mantuvo su servicio para cerrar el match a su favor.

Con su participación en Queen's finalizada, Tabilo aparece inscrito en el ATP 250 de Mallorca como última parada antes de Wimbledon, donde será cabeza de serie. En España también tendrá ese estatus, por lo que no jugará la primera ronda del torneo.

Dominant display 💪@TommyPaul1 defeats Tabilo 6-3 6-4 and books his place in his 34th tour-level quarter-final#CinchChampionships pic.twitter.com/yG2Nro3u0K