INSÓLITO: Jannik Sinner dio positivo por doping dos veces y fue absuelto

Jannik Sinner, el actual número 1 del ranking ATP, ha sido liberado de culpa en un caso de dopaje que enfrentaba. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) ha confirmado que un tribunal independiente determinó que el italiano no tuvo culpa en dos violaciones de dopaje.

La sustancia en cuestión, clostebol, apareció en sus muestras debido a una contaminación accidental.

Sinner dio positivo en marzo de este año, primero en el Masters 1000 de Indian Wells y luego en una muestra fuera de competición. A pesar de las suspensiones provisionales, el tenista continuó compitiendo tras apelar.

El problema surgió porque un miembro del equipo de Sinner aplicaba clostebol en su piel para tratar una herida, y los masajes diarios que le proporcionaba al jugador provocaron la contaminación transdérmica.

Después de revisar la situación y consultar con expertos, la ITIA aceptó la explicación de Sinner sobre la contaminación accidental y levantó las suspensiones provisionales. El tribunal concluyó que no hubo culpa ni negligencia por parte del tenista.

