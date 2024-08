Jannik Sinner alcanzó nuevas marcas en su carrera al conquistar el título en Cincinnati

El italiano Jannik Sinner (1° del ranking mundial) alcanzó la gloria este lunes al conquistar el título de campeón en el Masters 1000 de Cincinnati, sumando nuevos hitos en su joven carrera gracias a esta nueva gesta.

El líder de la clasificación de la ATP logró imponerse en la final del certamen estadounidense al local Frances Tiafoe (20°), en un duelo que se inclinó para el europeo por parciales de 7-6 (4) y 6-2, en 1 hora y 38 minutos de juego.

De esta manera, Sinner vuelve a pisar fuerte en el circuito después de 2 meses, en los que tuvo tropiezos en Wimbledon y Montreal, además de haberse perdido los Juegos Olímpicos de París 2024 por Italia.

Gracias a este triunfo sobre Tiafoe, Sinner conquistó el quinto título de su temporada 2024, sumando los trofeos en el Abierto de Australia, el Masters de Miami y los torneos de Rotterdam y Halle.

Además, el de San Candido se convirtió en el primer tenista italiano en conquistar el título en Cincinnati, y es el primer jugador masculino que alza dos trofeos de Masters 1000 en lo que va del presente año.

