Jannik Sinner se demoró 73 minutos en ganar la final del Miami Open

La semana del búlgaro Grigor Dimitrov era de ensueño luego de ganarle a a Daniil Medvedev en la semifinal del Miami Open, pero eso duró hasta este domingo 31 de marzo.

Eso porque Jannik Sinner se coronó campeón del Masters 1000 norteamericano, luego de despacharlo por parciales de 6-3 y 6-1, en una hora y 13 minutos de juego.

El estilo de juego del italiano fue avasallador quebrándole cuatro veces el servicio a Dimitrov y dejándolo sin respuesta desde el arranque, a pesar de su revés plano y bajo que a ratos deleitó al público.

El tiro cruzado del ganador de esta jornada, fue intratable para su contrincante, el arma más poderodsa del campeón, junto a la precisión y potencia de su servicio.

"Viene el año como viene y lo tomo así, creo que he mejorado, pero he disfrutado mucho el momento, porque nunca se sabe si es el último o no. Tomo lo que viene como se presente", dijo Sinner a la señal oficial del certamen, antes de levantar el trofeo.

A pesar de la derrota, el experimentado Grigor (32 años), se volverá a meter en el topten, tras superar a Hurckacz, mientras que Jannik Sinner alcanzó el 2º lugar del mundo, detrás de Djokovic y por sobre Alcaraz.