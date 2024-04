Jannik Sinner se instaló en octavos de final en Madrid, aunque mantuvo su preocupación

El italiano Jannik Sinner, número 2° del mundo, mantuvo paso firme en su participación en el Masters 1.000 de Madrid, esto al superar la tercera ronda e instalarse en los octavos de final.

El joven jugador de San Candido se impuso al ruso Pavel Kotov (72°) en dos sets, por parciales de 6-2 y 7-5 en una hora y 39 minutos de juego.

Eso sí, el primer favorito del certamen español expresó su preocupación por las molestias físicas en la zona derecha de su cadera, algo que viene arrastrando desde Montecarlo.

"No es nada grave, pero en algunos momentos me molesta más que en otros. Tengo un gran equipo que me apoya y me cuida", señaló el jugador de 22 años tras la victoria.

En la próxima ronda, Sinner tendrá que verse las caras con el también ruso Karen Khachanov (17°), quien dejó en el camino al italiano Flavio Cobolli (64°), el verdugo de los chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.