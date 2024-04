La durísima lesión que sufrió el francés Arthur Cazaux en su debut en el ATP de Barcelona

Una lamentable situación vivió este lunes el tenista francés Arthur Cazaux (75° del ranking mundial) en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona, esto al sufrir una gravísima lesión que lo forzó a su retirarse en su partido de primera ronda ante el italiano Matteo Arnaldi (40°).

El partido se encontraba en la disputa del primer set que iba igualado a 5-5, cuando en una acción el jugador galo se torció el tobillo de su pie izquierdo al deslizarse en la arcilla, lo que provocó que cayera al piso mostrando evidentes signos de dolor.

Terrible Scenes! 😱 @ArthurCazaux is forced to retire with injury in his first round vs Arnaldi. Get well soon, Arthur! #BCNOpenBS pic.twitter.com/H7F4vqfYVb

Finalmente, la torcedura impidió que Cazaux pudiese seguir en cancha, y el propio tenista mostró cómo quedó la zona afectada en una imagen que compartió en sus redes sociales.

- Así quedó el pie de Arthur Cazaux tras lesionarse en la primera ronda de Barcelona:

French youngster Arthur Cazaux shared his painful ankle injury on Instagram after being forced to retire in the first round of the Barcelona Open 🤯🎾



Not for the squeamish… wishing the 21-year-old a speedy recovery 🤕🙏 pic.twitter.com/IG5nMU8WnK