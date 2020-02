Milos Raonic debutó con claro triunfo sobre Denis Istomin en Delray Beach

El tenista canadiense Milos Raonic (37° de la ATP) debutó con un triunfo sin contratiempos sobre el uzbeco Denis Istomin (164°) en el ATP 250 de Delray Beach.

En poco más de una hora de partido, el norteamericano se impuso por parciales de 6-2 y 6-2 para quedarse con el boleto a octavos de final.

En la ronda de los 16 mejores, Raonic se verá las caras con el alemán Cedrik-Marcel Stebe (147°) que venció por 6-2, 3-6 y 6-2 al austriaco Bernard Tomic (197°).

El canadiense, además, quedó como el principal favorito para ganar el torneo porque el australiano Nick Kyrgios debió restarse del torneo a última hora por una lesión en la muñeca.

Update in Delray Beach:



🇦🇺Nick Kyrgios has withdrawn from his singles match due to a wrist injury. He is replaced in the draw by lucky loser, Daniel Elahi Galan.



More details to follow.#DBOpen pic.twitter.com/vQm34ABhIc