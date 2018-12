Nadal, Federer y un "resucitado" Djokovic se repartieron la gloria en el tenis mundial el 2018

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer se repartieron el máximo sitial del tenis mundial, en un 2018 que tuvo a Alexander Zverev como la gran "revelación" del circuito masculino. Entre las mujeres, la rumana Simona Halep domina en un año marcado por el "bochorno" de Serena Williams en Nueva York.

El caso de "Nole" es, por lejos, el más significativo. Volvió con su antiguo entrenador Marian Vajda a comienzos de la temporada de arcilla, y sumó cuatro títulos desde entonces, convirtiéndose en el primer jugador en reunir los nueve Masters 1.000 al vencer en Cincinnati.

Ganó 33 de los últimos 35 partidos de su calendario, para hacerse con Wimbledon y el US Open, y acabar como número uno del mundo por quinta vez en su carrera, después de haber estado el 22 del ránking y pensando que su operación en el codo derecho no había funcionado.

Mucho tuvo que ver el corto calendario que las lesiones le permitieron afrontar al español Rafael Nadal.

El "manacorí" se retiró en el Abierto de Australia, no jugó Indian Wells ni Miami, volvió a verse obligado a bajar los brazos en las semifinales del US Open, por su persistente lesión en la rodilla, y ya no jugó más.

En total, Nadal, sólo pudo completar siete torneos (disputó 9 en total) de los cuales ganó cinco. Aún así, dominó la clasificación mundial durante 36 semanas para terminar segundo del ránking.

Su triunfo N°11 en Roland Garros y Barcelona, y los Masters 1.000 de Roma, Montecarlo y Toronto, fueron suficientes para mantenerse en lo más alto.

Por su parte, Roger Federer, con 37 años, ganó su vigésimo grande en Melbourne, y aunque se ausentó de nuevo de la gira de arcilla, completó sobre pasto una gran actuación, alzando el título en Stuttgart y logrando la final en Queen's, donde solo el croata Borna Coric logró detenerle e impedir el que hubiera sido su décimo triunfo allí.

Cayó luego en Wimbledon con 13-11 en el quinto set ante el sudafricano Kevin Anderson, otro tenista de gran temporada, y en Nueva York sufrió su revés más duro al caer contra John Millman en octavos. Ganó en Basilea por novena vez, y se quedó a un sólo título de alcanzar los 100, algo que intentará en 2019.

Por otro lado, una lesión en Shanghai impidió al argentino Juan Martín del Potro completar una de sus mejores temporadas. Había ganado en Indian Wells, jugado la final de Flushing Meadows y se había encaramado al tercer puesto de la lista por primera vez.

La renovación

El año dejó destellos de que la renovación está en marcha. El título de Zverev en las Masters de Londres, el de Karen Khachanov en París y el de Stefanos Tsitsipas en Estocolmo lo prueban.

Entre los chilenos, Nicolás Jarry fue el que logró mejores resultados, al meterse al top 50 del ránking mundial, algo que le permitió entrar a torneos de mayor importancia que temporadas anteriores.

Christian Garín, en tanto, tuvo un cierre de 2018 notable al ganar de forma consecutiva los Challengers de Campinas, Santo Domingo y Lima; algo que le permitirá afrontar un 2019 mucho más fuerte en cuanto a competencias.

La Copa Davis y la despedida al antiguo formato

Fue también el año de la despedida del último formato de la Copa Davis, con el triunfo de Croacia a domicilio ante Francia en Lille.

Para el equipo comandado por Marin Cilic, la Ensaladera de Plata levantada fue la segunda de su historia.

Asimismo, se hizo la puesta en escena de la nueva competición impulsada por el Grupo Kosmos, que ha generado diversidad de opiniones entre los jugadores en cuestión de apoyo, y con Madrid como sede las dos próximas temporadas.

Halep y Williams, las protagonistas de la WTA

En el circuito femenino, cuatro jugadoras se repartieron los cuatro grandes. Caroline Wozniacki, el Abierto de Australia; Simona Halep, Roland Garros; Angelique Kerber, Wimbledon, y Naomi Osaka el US Open.

Fue en esta última final donde Serena Williams protagonizó uno de los incidentes más bochornosos de la historia de este deporte, cuando encaró al juez de silla Carlos Ramos, al que llamó ladrón.

Serena, no sólo se quedó sin poder igualar los 24 grandes de Margaret Court, al perder en la final de Wimbledon y Nueva York. También empañó su gran carrera con un lamentable espectáculo. "Soy una madre, tengo una hija y defiendo lo que es correcto", dijo señalando con su dedo al juez de forma prepotente.

La victoria de la ucraniana Elina Svitolina en las WTA Finals de Singapur frente a la estadounidense Sloane Stephens, cerró una temporada que mantuvo a Halep al tope de la clasificación.

En la Copa Federación, el triunfo de la República Checa ante Estados Unidos en Praga (3-0), convirtió a este país en ganador por undécima vez de este torneo en el que sus protagonistas también quieren una renovación similar al de la Copa Davis, con las consiguientes mejoras económicas.