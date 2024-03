Nadal se bajó de Indian Wells: "No me encuentro listo para jugar al máximo nivel"

El español Rafael Nadal, exnúmero uno del mundo, se bajó del Masters 1.000 de Indian Wells, tras asegurar que no se siente listo para competir al máximo nivel.

"Es con mucha tristeza que tengo que retirarme de este fantástico torneo. Todos saben cuánto me gusta este sitio y cuánto me gusta competir aquí en Indian Wells", informó Nadal en sus redes sociales.

"He estado trabajando duro y entrenando y todos saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al máximo nivel en un evento tan importante", agregó.

Nadal no juega en el circuito desde el ATP de Brisbane en enero, cuando sufrió una lesión muscular en cuartos de final.

El ganador de 22 Grand Slams tuvo su vuelta a la acción en el mencionado torneo oceánico, luego de un año sin competir por problemas físicos.

Su baja en Indian Wells, además, genera incertidumbre sobre su futuro e incluso se especula un retiro en Roland Garros, torneo donde escribió gran parte de su leyenda.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2