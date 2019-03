Nicolás Jarry luchó para doblegar a Frances Tiafoe y avanzar a segunda ronda en Indian Wells

El tenista chileno Nicolás Jarry, 86° en el ranking ATP, cortó la racha negativa que tenía en duelos de primera ronda y avanzó a segunda fase en Indian Wells, tras batir por 6-4, 4-6 y 7-5 al estadounidense Frances Tiafoe (35°).

En la primera manga, Jarry comenzó sólido y logró quebrar en el noveno game para quedarse con el set y el partido.

Sin embargo, teniendo la ventaja a su favor, la segunda raqueta nacional empezó a ceder terreno con errores propios, los cuales le permitieron al tenista local volver a meterse en el partido.

Finalmente, en el set definitivo, Jarry nuevamente fue irregular, mostrando buen tenis, pero también tomando malas decisiones. En un momento llegó a estar 4-1 arriba, pero el norteamericano remontó y dejó el electrónico 5-5.

Cuando todo indicaba que el partido se definía en el desempate, ocurrió lo inesperado, y Tiafoe, en el quinto match point de Jarry y tratando de evitar el quiebre, cometió su única doble falta del duelo, desatando la alegría del nacional.

El próximo desafío de Jarry, en segunda ronda, será el británico Kyle Edmund (23°), quien tuvo libre en la primera fase del Masters 1000 en California.

Night 🦉 @NicoJarry finishes the evening with a W over Frances Tiafoe 6-4, 4-6, 7-5.#BNPPO19 pic.twitter.com/UVyxnnGEx9