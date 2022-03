Rafael Nadal se impuso en un partidazo ante Nick Kyrgios y avanzó a semifinales en Indian Wells

El español Rafael Nadal, cuarto en el ranking mundial, mostró su categoría y fortaleza mental para imponerse en un partidazo por 7-6(0), 5-7 y 6-4 ante el impredecible Nick Kyrgios (132°), y avanzar a las semifinales del Masters de Indian Wells.

El australiano, quien siempre ha sido un rival difícil para el ex número del mundo, puso contra las cuerdas en varias ocasiones al hispano. Sin embargo, sus propios errores lo llevaron no solo a perder el partido.

En el primer set, Kyrgios llegó a estar 4-2 arriba, pero Nadal se repuso para remontar y ganar la manga, con un impecable tiebreak por 7-0.

En el segundo parcial, el australiano logró someter el juego de Nadal y con un 7-5 forzó la definición a un tercer set.

En el último tramo, el juego estaba parejo, pero una doble falta de propio Kyrgios permitió el quiebre de Nadal. El díscolo tenista, de hecho, discutió con el juez de silla y también con uno de los espectadores, enviándole un mensaje al actor Ben Stiller, quien observaba el show del australiano en primera fila.

