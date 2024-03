Se le "soltó la cadena": Rublev fue descalificado en Dubai por insultos al juez de línea

El ruso Andrey Rublev, segundo favorito, fue descalificado del torneo de Dubai "por conducta antideportiva" con uno de los jueces de línea de la pista, en el duodécimo juego del tercer set que disputaba ante el kazajo Aleksandr Bublik.

Rublev, campeón en el 2022 y finalista el pasado año, se dirigió enojado a un juez de línea, al que gritó en la cara. La juez de silla, la alemana Miriam Bley, decidió expulsarle del partido y dar por ganador a su rival cuando el encuentro estaba con 6-7(4), 7-6(5) y 6-5 para el kazajo.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY

Rublev, que con esta situación no obtiene puntos ni premios en este torneo y que abandonará el top 5 del ranking ATP, se disponía a sacar para igualar a seis juegos la manga definitiva.

El ruso, ganador este año en Hong Kong y con quince títulos y nueve finales en su historial, insultó y usó un lenguaje considerado obsceno al juez de línea tras perder un punto.

Fue descalificado por falta de respeto. Bublik disputará su primera final de la temporada ante el ganador del choque entre el ruso Daniil Medvedev y el francés Ugo Humbert.

Yep. Rublev is a great guy but he is about to explode on court way too many times. This can’t happen: pic.twitter.com/lULfQvW42g