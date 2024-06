Tommy Paul y Lorenzo Musetti se citaron en la gran final del ATP Queen’s

El italiano Lorenzo Musetti (13° de la ATP) y el estadounidense Tommy Paul (30°) jugarán la final del torneo de Queen's después de deshacerse, respectivamente, en sus partidos de semifinales ante el australiano Jordan Thompson (43°) y Sebastian Korda (23°).

Musetti, que disputará su primera final sobre césped, volvió a tirarse, superó a Thompson por 6-3, 3-6 y 6-3.

The moment Lorenzo Musetti defeated Thompson 6-3 3-6 6-3 to secure his spot in his first Queens final 🇮🇹👏#CinchChampionships pic.twitter.com/8IQkPcYIHs