Haddad venció a Wozniacki y se instaló en los cuartos de final del US Open

Beatriz Haddad Maia se instaló en los cuartos de final del US Open tras vencer a Caroline Wozniacki en los octavos del torneo estadounidense.

La brasileña clasificó por segunda vez en su carrera a esta instancia en un Grand Slam y lo hizo tras derrotar a la danesa por 6-3, 3-6 y 6-3.

Haddad Maia de 28 años, además, se convirtió en la segunda tenis brasileña en la Era Open, entre las ocho mejores del Abierto de Estados Unidos tras Maria Bueno, que alcanzó las semifinales en 1968.

En los cuartos de final del certamen, la nacida en el país de la samba se medirá con la checa Karolina Muchova, que venció a Jasmine Paolini, semifinalista de Wimbledon.

El encuentro será este miércoles 4 de septiembre en horario por definir.

