El US Open trajo importantes cambios en el Top Ten del ranking de la ATP que también afectó a los chilenos

El término del US Open, último Grand Slam de la temporada, trajo importantes cambios en el ranking de la ATP, que se vieron reflejados en el Top Ten del tenis mundial, y que también tuvo incidencia en los jugadores chilenos.

La final, que disputó Jannik Sinner con el estadounidense Taylor Fritz y que cerró por esta temporada los “majors” del tenis, consolidó al italiano en el número uno del mundo del escalafón gracias a esta corona.

La posición de Sinner difícilmente se vería alterada una vez que comenzó el Abierto de los Estados Unidos, pero sí podría influir en las otras posiciones de la clasificación mundial, tal cual ocurrió. Y uno de los principales fue la caída de Novak Djokovic que bajó del segundo al cuarto lugar, en una suerte de enroque con el alemán Alexander Zverev, que ahora es el escolta de Sinner.

Carlos Alcaraz se mantuvo en el tercer lugar, mientras que Taylor Fritz, gracias a disputar la final del US Open, subió cinco puestos y ahora figura en el séptimo lugar, siendo uno de los principales damnificados el australiano Alex de Miñaur, que salió del Top Ten y ahora está en el undécimo lugar.

