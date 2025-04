Arturo Vidal entregó un inspirador mensaje a los jóvenes que quieren dedicarse al deporte

El volante de Colo Colo Arturo Vidal no quedó ajeno a la historia de Carla Jara, quien hace unos días dio una entrevista en el diario Las Últimas Noticias dónde contó que uno de los grandes sueños que tiene su hijo, Mariano Kaminski, es convertirse en un deportista profesional.

En un diálogo con LUN, la ex chica Mekano y actual presentadora de televisión, reveló que su hijo desea ser futbolista, y que ella, como buena madre, apoya 100% la decisión.

“Mariano desde los cuatro años que está jugando en diferentes escuelas de fútbol, hasta que el 2021 se incorporó a la Juventus, que estaba recién llegando a Chile. Veníamos recién saliendo de la pandemia y él fue a unas pruebas masivas que hicieron hasta que logró quedar”, recordó la animadora en la conversación con el medio.

De todos modos, reconoce que el camino es largo y difícil y que con el paso de los años no son pocos los niñas y niños que abandonan sus sueños por falta de apoyo y oportunidades.

“El profesor les dice que sólo el 1% de los niños llegará a ser futbolista, que el camino es muy complejo y nunca hay que rendirse. A mí me gusta, porque este año comenzaron a trabajar con una psicóloga deportiva, que les dice que no siempre se puede ganar, lo que les sirve para todo ámbito en la vida”, destacó Carla Jara.

Vidal y potente mensaje para las niñas y niños que quieren ser deportistas

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Arturo Vidal reaccionó a la historia de Carla Jara con su hijo Mariano y entregó un motivador mensaje para aquellos niños, niñas y jóvenes que están pensando en dedicarse al deporte a nivel adulto profesional y que ven muchas dificultades para conseguir dicho objetivo.

“Esta noticia me dejó pensando… ¿Sabían que solo el 1% de los futbolistas llegan ser profesional? Muchos niños de todo el mundo sueñan con lo mismo… Yo también soñaba con ser parte de ese 1%. Cuando todos me decían que no podía, yo le di sin miedo“, publicó.

“Sin miedo a las críticas, sin miedo a equivocarme, sin miedo intentarlo… Por eso, a todos los niños y a todas las personas que sueñan con algo grande… ¡Cómanse sus miedos! Porque para comerse el mundo, primero tiene que comerse sus miedos“, complementó Arturo Vidal.