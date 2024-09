Alejandro Tabilo ya palpita los duelos por Copa Davis: “Ansioso por jugar y poder darlo todo”

Luego de la llegada de Nicolás Jarry a Zhuhai, el equipo chileno de Copa Davis se encuentra completo para enfrentar la fase de grupos. Jarry llegó a China, tras un agotador vuelo de 30 horas. El combinado nacional, que integra el Grupo C junto a Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia, se encuentra ultimando detalles para su debut.

Este sábado, el equipo chileno entrenó intensamente en doble jornada. Alejandro Tabilo, que es la segunda raqueta nacional, realizó sesiones en la cancha principal y expresó su entusiasmo por el próximo partido. "Me siento muy cómodo. Es el primer día entrenando y estoy sintiendo la pelota bien, así que ansioso por jugar y poder darlo todo"

"ME COSTÓ MUCHO ENCONTRAR MI SAQUE"



