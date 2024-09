Estados Unidos llegará con dos bajas al duelo con Chile por la Copa Davis

Estados Unidos llega mermado a su debut en la Copa Davis frente a Chile, con dos de sus mejores singlistas fuera de competencia, mientras que el equipo chileno, liderado por Nicolás Massú se prepara para enfrentar a un rival debilitado en su primer partido del Grupo C.

EE.UU enfrenta grandes bajas en su equipo, Sebastian Korda (16 del ranking de la ATP) y Marcos Giron (46°), los dos mejores singlistas restantes, no estarán presentes, según el periodista Christopher Clarey.

Reilly Opelka (324°) y Mackenzie McDonald (140°) reemplazarán a Korda y Giron, dejando a Brandon Nakashima (50°) como el único tenista estadounidense en el top 100.

Las bajas anteriores también incluyen a Taylor Fritz (12°), Ben Shelton (13°), Tommy Paul (14°) y Frances Tiafoe (20°), quienes optaron por jugar en la Laver Cup en lugar de la Copa Davis.

El equipo de dobles estadounidense se presenta fuerte con Rajeev Ram y Austin Krajicek, exnúmero uno en su especialidad, lo que podría ser su punto fuerte en el torneo.

Our non profit has one ticket to give away for Berlin to one lucky donor! If you are headed to @LaverCup or in the area, follow and send us a message or email aces@lovesetmatch.org pic.twitter.com/DZkJBLQb7i