Nicolás Jarry sale en defensa de Cristian Garin tras la polémica en Copa Davis

La serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica terminó de la peor manera posible. Esto porque el tenista belga Zizou Bergs festejó un quiebre en el tercer set del partido, impactando a Cristian Garin en el rostro.

Producto del choque, el nacional cayó al piso y se llevó las manos al ojo derecho evidenciando un fuerte dolor. Gago exigió la descalificación del local, sin embargo, esto fue desestimado por el juez de silla, quien finalmente sancionó a Garin, lo que le costó la derrota y la eliminación a Chile.

Garín fue descalificado después de negarse a jugar por este golpe de Bergs

pic.twitter.com/5T2VFRmJJd — Tenis Sudamerica (@Tenisudamerica) February 2, 2025

La explicación de Garin

Cristian Garin, víctima de la agresión por parte de Bergs, explicó que "de repente veo que salta hacia mí y despierto dos segundos después en el suelo".

"Perdí la conciencia tres segundos, me desmayé y no entendía la situación. Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado", agregó.

Cristian Garin en su Instagram: pic.twitter.com/XpGCzycIgU — Séptimo Game (@Septimo_Game) February 2, 2025

El apoyo de Jarry

Tras lo ocurrido, Garin recibió varias muestras de apoyo, entre ellas, las de su compañero de equipo Nicolás Jarry, quien utilizó su cuenta de Instagram para respaldarlo.

“Vinimos a representar a nuestro país y no dejaremos nunca que nos pasen a llevar”, comenzó diciendo la raqueta número dos de Chile.

“Orgulloso de la unión de este equipo y de todo el esfuerzo que pusimos esta semana y siempre”, completó.