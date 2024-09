Tenista kazaja se llenó de críticas por un cuestionable comportamiento en el US Open

Nada de amigable fue el adiós de la tenista kazaja Yuliya Putintseva del US Open, donde además de ser eliminada en tercera ronda fue apuntada con un montón de críticas debido a un cuestionable comportamiento.

La número 32a de la WTA disputó su encuentro ante la italiana Jasmine Paolini (5a), en el que terminó cayendo derrotada por parciales de 6-3 y 6-4.

Pero, Putintseva acaparó las miradas por un comportamiento totalmente antideportivo. En medio de su frustración por el resultado adverso ante Paolini, la kazaja evidenció su molestia con una recoge pelotas, ignorándola de manera despectiva mientras la trabajadora intentaba ayudarla dándole precisamente bolas nuevas mientras la jugadora se disponía a sacar.

Obviamente dicha actitud no gustó nada al público en la cancha Louis Armstrong, quienes reprobaron su comportamiento con pifias y abucheos, algo que se replicó también en redes sociales.

Todos somos seres humanos. Nadie es superior a nadie, sea cual sea la posición del otro.



Nadie debe hacer sentir así a una pobre chica que encima está ayudando a los tenistas.



Muy lamentable la actitud de Putintseva aquí 👎pic.twitter.com/97zYvRXkSv — José Morón (@jmgmoron) September 1, 2024

La particular defensa de Putintseva por su actuar

Luego del episodio y seguramente teniendo en vista las reacciones que generó, Putintseva publicó en sus redes sociales disculpas públicas hacia la recoge pelotas y retractándose por su actuar en la cancha.

"Quiero disculparme con la recogepelotas por la manera en que actué cuando me dio las pelotas. Honestamente, no fue culpa de ella. Estaba tan frustrada conmigo misma por no poder ganar un juego de quiebre que no estaba atenta y no presté atención a mi alrededor", sentenció al respecto en su cuenta de Instagram.