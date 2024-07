Grigor Dimitrov avanzó de forma arrolladora a los octavos de final de Wimbledon

En una jornada que estuvo marcada por la lluvia y que obligó a suspender los partidos, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov extendió su buen momento en esta temporada 2024 y este viernes tuvo una tranquila para acceder de forma cómoda a los octavos de final de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Antes de la paralización de la jornada por la lluvia que cayó sobre Londres, el número 10 del mundo se impuso al francés Gael Monfils (33°) por parciales de 6-3, 6-4 y 6-3.

Dimitrov avanzó así a la cuarta ronda del tradicional certamen inglés por segundo año consecutivo y por cuarta vez en sus 14 participaciones en el All England Club, y se enfrentará al ganador del duelo entre Daniil Medvedev, y el alemán Jan-Lennard Struff.

El quinto cabeza de serie lidera su partido por 6-1, 6-3, 4-6 y 1-1 antes de la suspensión por lluvia.

