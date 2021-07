Roger Federer se despidió de Wimbledon con inapelable derrota ante Hubert Hurkacz

El suizo Roger Federer, número ocho del mundo, se despidió de Wimbledon este miércoles con una inapelable derrota en sets corridos ante el polaco Hubert Hurkacz (18°), en los cuartos de final del Grand Slam londinense.

En tan solo una hora y 51 minutos de juego, el helvético sucumbió por parciales de 3-6, 6-7 (4) y un categórico 0-6.

Para remontarse a la última vez que el ocho del ránking dijo adiós a este torneo sin ganar un set hay que remontarse a 2002, cuando cayó ante el croata Mario Ancic.

Fue un partido de grises para Federer, que registró 30 errores no forzados y no pudo encontrarle nunca la vuelta al rendimiento del polaco, que dio cuenta de su gran momento luego de haber eliminado a Daniil Medvedev, e impuso sus mejores golpes en la cancha central del All England.

Federer se fue de Wimbledon con el quinto 6-0 de su carrera en contra. El primero desde la final de Roland Garros 2008, el primero en hierba desde Queen's 1999.

En tanto Hurkacz, se medirá en semifinales al ganador del duelo entre Felix Auger-Aliassime y Matteo Berrettini.