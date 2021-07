Wimbledon se jugará con aforo completo desde los cuartos de final

La cancha central y la pista 1 del torneo de Wimbledon albergarán el 100 por ciento de su capacidad a partir de los cuartos de final, anunció este domingo la organización del Grand Slam londinense.

A través de un comunicado, se dio a conocer la medida tras el éxito de la primera semana, donde hubo un 50 por ciento de capacidad en las dos pistas señaladas, y tras consultarlo con el gobierno británico y con las autoridades locales del barrio de Merton, donde se realiza el torneo.

Esto supone que Wimbledon será el primer evento al aire libre al máximo de su aforo desde que empezó la pandemia. La central del All England Club cuenta con capacidad para 14.979 espectadores, mientras que la pista 1 puede acoger a 12.345 personas.

Estas nuevas medidas se aplicarán para los cuartos de final, las semifinales y la final del próximo 11 de julio. Las personas que asistan al torneo necesitarán mostrar un test de antígenos negativo o una prueba de doble vacunación.

