EE.UU. le impide entrada a Svetlana Kuznetsova: Solo quiero jugar al tenis

La tenista rusa Svetlana Kuznetsova denunció que no podrá defender el título en el torneo WTA de Washington, ya que las autoridades estadounidenses le negaron el visado.

La jugadora ganó el torneo de Washington la pasada temporada y en territorio estadounidense ya había conseguido títulos importantes como el Abierto de Estados Unidos en 2004 y 2009.

Kuznetsova aseguró al canal RT que desconoce qué "tipo de sospecha" despierta su presencia en el país, ya que lleva 16 años volando regularmente a los Estados Unidos.

"Dicen que esto es política (...) ¡Quiero jugar al tenis!" añadió Kuznetsova.

Unfortunately I had to pull out of Washington due to my problems with US visa(. Wanted to apologize to all my fans who were waiting for me there .. Never had issues like this in my life , hopefully one day I can finally get a visa and play at list some events of the US swing ! pic.twitter.com/K1JzU2vupi