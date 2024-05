Iga Swiatek se tomó revancha ante Aryna Sabalenka y conquistó el WTA 1.000 de Madrid

La tenista polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka disputaron este sábado la gran final del WTA 1.000 de Madrid, partido que duró tres horas y 11 minutos y dejó maravillados a todos quienes estuvieron presentes en la Caja Mágica de la capital española.

La polaca, número uno del mundo, salvó tres bolas de partido ante quien la antecede en el ranking, y se impuso por 7-5, 4-6 y 7-6 (9/7), consiguiendo de esta forma el único gran título de tierra batida que tenía pendiente.

Sabalenka buscaba su tercera victoria en Madrid (2021 y 2023), pero se encontró con una jugadora indestructible, que se tomó revancha tras perder la final del año pasado.

Con este triunfo Iga Swiatek aumentó su cosecha de títulos a 20 y obtuvo el noveno WTA 1.000 de su corta carrera.

1GA GOES ALL THE WAY IN MADRID



@iga_swiatek dethrones Sabalenka after winning 7-5, 4-6, 7-6(7) in the longest women's singles final in #MMOPEN history.

The World No. 1 saved 3 match points on her way to the



.