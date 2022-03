El tenso partido entre la ucraniana Elina Svitolina y la rusa Anastasiya Potapova en Monterrey

Un encuentro marcado por la política. Tras la determinación de la WTA que obliga a las jugadoras de Rusia y Bielorrusia a competir bajo bandera nuetral, la ucraniana Elina Svitolina (15ª) aceptó jugar contra la rusa Anastasiya Potapova (81ª), derrotándola en el WTA de Monterrey.

Svitolina en primera instancia se había retirado del torneo, rehusándose a jugar contra su rival, a menos que se prohibiera el uso de los símbolos patrios de Rusia y Bielorrusia, cosa que finalmente ocurrió, y se reintegró al evento.

Potapova, a su vez, respondió durante el lunes en su cuenta de Twitter, mencionando que "la paz une al mundo, y que "es difícil explicar a gente de la política que no tengo un oponente de algún país, yo peleo por mi resultado".

El partido fue para la ucraniana, que en 64 minutos se llevó el partido por 6-2 y 6-1, y jugará contra la búlgara Viktoriya Tomova (103ª) en segunda ronda.

Tras el duelo, Svitolina anunció que cualquier premio monetario conseguido en el 250 de Monterrey irá en beneficio del Ejército de Ucrania, que se encuentra combatiendo contra las fuerzas rusas.

Words of thanks from @ElinaSvitolina 🇺🇦 💜 pic.twitter.com/YcnKu6ff95