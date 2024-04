Victoria Azarenka logró un triunfo histórico en el circuito de la WTA

La tenista Victoria Azarenka (26° del mundo) avanzó este jueves a la tercera ronda del torneo WTA de Madrid tras vencer por un cómodo 6-3 y 6-1 a la alemana Tatjana María (67°), sumando un registro histórico dentro de su carrera.

Con su victoria en la arcilla madrileña, Azarenka se ha convertido en la primera jugadora en lograr 200 victorias en partidos WTA 1.000 desde la introducción del formato en 2009.

En la próxima ronda del certamen, la jugadora nacida en Bielorrusa enfrentará a la española Sara Sorribes (55°), quien venció a Elina Svitolina (18°)por parciales de 6-3 y 7-5.

History made! 🎾



Victoria Azarenka becomes the first player to achieve 200 WTA-1000 level victories, sealing her milestone with a dominant 6-3, 6-1 win over T. Maria. 👏#WTA #MadridOpen pic.twitter.com/r6JofchpRt