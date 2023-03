Fue advertida por la WTA: Tenista rusa desató polémica por usar camiseta de fútbol

La tenista rusa Anastasiya Potapova encendió la polémica en el circuito de la WTA luego de aparecer en una práctica del Masters de Indian Wells con la camiseta de su equipo favorito de fútbol, el ruso Spartak de Moscú.

Y es que en pleno certamen, donde la número 28 del ranking mundial se fue eliminada en segunda ronda ante la estadounidense Jessica Pegula, la deportista saltó a la cancha con la camiseta del elenco moscovita, algo que no cayó bien debido a la invasión rusa en territorio ucraniano.

Mientras algunos fanáticos y personalidades del mundo del tenis no vieron nada grave en esta acción, la WTA y la número uno, Iga Swiatek, se pronunció al respecto.

"Aunque sea aficionada del equipo, creo que no es el momento de demostrarlo con los tiempos que corren", dijo la polaca.

Además, la multicampeona reveló que Potápova recibió una advertencia del ente rector del tenis femenino, quien consideró que la situación "no es aceptable ni apropiada".

"He hablado con la WTA y explicarán a las jugadoras que no se puede dar publicidad a los equipos rusos en estos momentos. Si este tema hubiera sido bien liderado desde el principio, seguro que hubiéramos evitado esta situación", expresó.

