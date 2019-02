La curiosa situación de las hermanas Pliskova en el WTA de Qatar

Una curiosa situación protagonizaron las hermanas Karolina y Kristyna Pliskova en el torneo WTA de Qatar luego de que la primera se retirara del certamen.

La número 5 del orbe decidió restarse del torneo luego de acusar cansancio por la disputa de la Copa Federación el fin de semana, ante Rumania.

Ante ello, fue su hermana Kristyna (90ª) quien tomó su lugar luego de perder en la última ronda de la fase clasificatoria.

"No sabía que entraría ella porque había dos más delante de Kristyna como lucky losers pero no se han presentado a firmar por lo que entró ella", dijo la ex número uno mundial.

No obstante, su ingreso al cuadro principal no fue bien aprovechado puesto que la gemela cayó por 6-2 y 7-6 (3) ante la belga Elise Mertens (21ª).